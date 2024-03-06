В Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media. До того ж голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях. "Одеса, негайно в укриття!" - написав він. Повітряна тривога в Україні На даний момент в Україні тривога оголошена у кількох областях – Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська. В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло.