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Боррель "шокований" відео зі стратою українського захисника росіянами

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Брюссель, Четвер 13 квітня 2023 09:11
Боррель "шокований" відео зі стратою українського захисника росіянами Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що "шокований" відео, де російські окупанти жорстоко страчують українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломата в Twitter.

Боррель закликав притягнути до відповідальності винних за воєнні злочини, скоєні в Україні російською армією.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Дипломат додав, що ЄС буде залишатися з Україною, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Пізніше журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

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