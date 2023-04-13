Боррель "шокирован" видео с казнью украинского защитника россиянами

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "шокирован" видео, где российские оккупанты жестоко казнят украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата в Twitter.

Боррель призвал привлечь к ответственности виновных за военные преступления, совершенные в Украине российской армией.

"Глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Дипломат добавил, что ЕС будет оставаться с Украиной, сколько потребуется.

Напомним, недавно в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. Позже журналисты CNN обнаружили еще одно видео обезглавления украинского военного российскими боевиками.

СБУ начала расследование жестоко убийства украинца, а Минобороны заявило, что личность казненного пленного устанавливают.

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