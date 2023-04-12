ЗМІ дізналися про ще одне відео страти українських військових

Минулого тижня в соцмережах з’явилося два відео на яких, найімовірніше, було показано відсікання голів українським військовослужбовцям російськими окупантами. Обидва кадри стосуються окремих подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Одне з відео могло бути зняте зовсім недавно, тоді як інше - судячи з кількості листя на землі - схоже, було зняте влітку", - допускають журналісти.

Перше відео

Як вказано в матеріалі CNN, перше відео страти українських військових було опубліковано 8 квітня. Його нібито зняли російські найманці з ПВК "Вагнера", на ньому видно обезголовлені трупи двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

За інформацією видання, на відео можна почути голос за камерою, який, схоже, спотворений, щоб запобігти ідентифікації особи, яка говорить.

"Бронетранспортер підірвався на міні", - каже голос.

Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Підійшли до них і відрізали їм голови".

Як інформують CNN, у загиблих солдатів, схоже, також відрубані руки.

За даними російських соцмереж, відео було зняте поблизу Бахмута, де точаться найзапекліші бої. Однак в CNN зауважили, що не можуть самостійно підтвердити місце знімання відео. В метаріалі не оприлюднено відео.

Друге відео

Як вказують журналісти, друге відео страти українського військовослужбовця, яке було опубліковано в Twitter (що 11 квітня сколихнуло мережу), сильно розмите і, схоже, було знято влітку. Про що свідчить зелене листя на фоні.

На ньому показано, як російський окупант ножем відрізає голову українському військовому. Голос на початку відео припускає, що жертва могла бути ще жива, коли почався жорстокий напад.

Нагадаємо, що вчора мережею поширилося відео страти, ймовірно, українського військового. В Офісі президента вже відреагували на це т пообіцяли, що за агресор понесе відповідальність.

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