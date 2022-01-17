Боррель: необходимо пересмотреть архитектуру безопасности ЕС

ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать. Изменение могло бы принести выгоду всем сторонам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что "после общеевропейского совещания в Хельсинки, состоявшегося в 1975 году, произошло много перемен".

"Не существует больше СССР. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", - сказал он.

Боррель сообщил, что на 24 января запланировано очередное совещание ЕС на уровне министров иностранных дел.

"К нему мы должны подготовить предложения по архитектуре безопасности в случае возникновения такой необходимости", - добавил он.

Европа, по его словам, "не претендовала на то, чтобы присутствовать за столом переговоров на встречах США и России, но если эти дискуссии продолжатся, то она должна быть их участницей".

"Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия. Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев", - сказал Боррель.