ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Боррель: необхідно переглянути архітектуру безпеки ЄС

Новость на русском →
Страсбург, Понеділок 17 січня 2022 23:55
Боррель: необхідно переглянути архітектуру безпеки ЄС Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЄС згоден з тим, що європейську структуру безпеки потрібно переглядати. Зміна могла б принести вигоду всім сторонам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель зазначив ,що "після загальноєвропейської наради в Гельсінкі, що відбулася в 1975 році, відбулося багато змін".

"Не існує більше СРСР. Тому, якщо обговорення цих питань є метою Росії, ми маємо змінювати порядок денний і збільшувати число учасників дискусій", - сказав він.

Боррель повідомив, що на 24 січня запланована чергова нарада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"До нього ми маємо підготувати пропозиції щодо архітектури безпеки у разі виникнення такої необхідності", - додав він.

Європа, за його словами, "не претендувала на те, щоб бути присутнім за столом переговорів на зустрічах США і Росії, але якщо ці дискусії продовжаться, то вона має бути їх учасницею".

"Європейська безпека не має обговорюватися без нашої участі. Жодні рішення не можуть прийматися без участі європейців", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 10 січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.

Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік