Головна » Життя » Суспільство

Боровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФ

Понеділок 26 січня 2026 13:46
UA EN RU
Боровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФ Ворожий обстріл Києва 9 січня забрав життя рятувальника (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Через повторний удар РФ 9 січня 2026 року в одному з районів Києва померла ще одна людина. Після 18 днів боротьби за життя не стало пожежного-рятувальника Олександра Зіброва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Що відомо про загиблого рятувальника

У ГУ ДСНС України у місті Києві розповіли, що сьогодні (26 січня) - важкий день для гарнізону.

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги - пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини Олександра Зіброва", - поділились із громадянами.

Уточнюється, що він "разом із побратимами потрапив під повторний ворожий удар 9 січня" у Дарницькому районі столиці.

Наголошується, що "країна-терорист забрала життя молодої людини, яка попри усе прагнула зробити цей світ кращим".

"Люблячий чоловік і турботливий батько, сміливий і відважний вогнеборець отримав важкі травми захищаючи людей попри страшну небезпеку", - розповіли у ДСНС.

Зазначається, що рятівникові тепер - навіки 36 років.

"Ми схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра... Назавжди у нашій пам'яті й наших серцях", - додали у ДСНС.

Насамкінець українців закликали:

  • згадати героя у своїх молитвах;
  • ніколи не забувати, якою ціною рятувальники ведуть боротьбу за кожне життя у цій страшній війні.

Боровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФПублікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Варто зазначити, що раніше (19 січня) про поранення та стан рятувальника розповіла його дружина (також Олександра).

Вона підтвердила, що її чоловік - пожежний-рятувальник 24 частини ДСНС міста Києва - потрапив під обстріл виконуючи обов'язки.

"Він в реанімації, він виконав поставлене завдання, вони врятували людей, погасили пожежу у квартирах і мали їхати рятувати далі, але сталося горе, сталося те про що ніхто не хоче ніколи думати", - поділилась жінка.

Вона зауважила, що Олександр "витримав наскрізне поранення" та "першу операцію при ліхтариках (бо генератор не запрацював)".

"Він чекав на операційному столі не одну годину, поки генератори запрацюють, і розпочнеться рятувальна операція, яку він витримав. Він витримує всі операції які роблять кожного дня", - повідомила тоді Олександра.

Вона додала, що її чоловік перебував "без змін" у тяжкому стані - "в реанімації", "в критичному стані", "на апаратах ШВЛ".

Також вона розповіла, що друзі рятувальника, крім молитви, вирішили відкрити збір:

  • у конверт через "Приват24";
  • за номером картки конверта: 5168 7521 5179 1269;
  • на "Банку" в monobank (на прізвище Зіброва Олександра).

Боровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФБоровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФПублікація дружини Олександра (скриншот: facebook.com/sasha.zibrova)

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу (36 ракет і 242 дрони різних типів).

Основним напрямком удару стала Київська область. Ракети та дрони атакували столицю з різних сторін.

Станом на 07:00 пошкодження були зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста.

Через пошкодження критичної інфраструктури у столиці почались серйозні перебої зі світлом, водою та опаленням.

Мер Києва Віталій Кличко навіть порадив мешканцям тимчасово виїхати за місто.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про чотирьох загиблих і 24 травмованих осіб. Серед поранених було, зокрема, п'ятеро рятувальників.

Читайте також, що відомо про медика, який приїхав на місце обстрілу і загинув у Києві тієї ночі.

ДСНС Обстріл Києва Пожежа Атака дронів Рятувальники Помер Ракетна атака
