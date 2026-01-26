Боровся за життя 18 днів: у Києві помер рятувальник, поранений повторним ударом РФ

Через повторний удар РФ 9 січня 2026 року в одному з районів Києва померла ще одна людина. Після 18 днів боротьби за життя не стало пожежного-рятувальника Олександра Зіброва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Що відомо про загиблого рятувальника

У ГУ ДСНС України у місті Києві розповіли, що сьогодні (26 січня) - важкий день для гарнізону.

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги - пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини Олександра Зіброва", - поділились із громадянами.

Уточнюється, що він "разом із побратимами потрапив під повторний ворожий удар 9 січня" у Дарницькому районі столиці.

Наголошується, що "країна-терорист забрала життя молодої людини, яка попри усе прагнула зробити цей світ кращим".

"Люблячий чоловік і турботливий батько, сміливий і відважний вогнеборець отримав важкі травми захищаючи людей попри страшну небезпеку", - розповіли у ДСНС.

Зазначається, що рятівникові тепер - навіки 36 років.

"Ми схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра... Назавжди у нашій пам'яті й наших серцях", - додали у ДСНС.

Насамкінець українців закликали:

згадати героя у своїх молитвах;

ніколи не забувати, якою ціною рятувальники ведуть боротьбу за кожне життя у цій страшній війні.

Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Варто зазначити, що раніше (19 січня) про поранення та стан рятувальника розповіла його дружина (також Олександра).

Вона підтвердила, що її чоловік - пожежний-рятувальник 24 частини ДСНС міста Києва - потрапив під обстріл виконуючи обов'язки.

"Він в реанімації, він виконав поставлене завдання, вони врятували людей, погасили пожежу у квартирах і мали їхати рятувати далі, але сталося горе, сталося те про що ніхто не хоче ніколи думати", - поділилась жінка.

Вона зауважила, що Олександр "витримав наскрізне поранення" та "першу операцію при ліхтариках (бо генератор не запрацював)".

"Він чекав на операційному столі не одну годину, поки генератори запрацюють, і розпочнеться рятувальна операція, яку він витримав. Він витримує всі операції які роблять кожного дня", - повідомила тоді Олександра.

Вона додала, що її чоловік перебував "без змін" у тяжкому стані - "в реанімації", "в критичному стані", "на апаратах ШВЛ".

Також вона розповіла, що друзі рятувальника, крім молитви, вирішили відкрити збір:

у конверт через "Приват24";

за номером картки конверта: 5168 7521 5179 1269;

на "Банку" в monobank (на прізвище Зіброва Олександра).

Публікація дружини Олександра (скриншот: facebook.com/sasha.zibrova)