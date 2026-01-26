ua en ru
Боролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФ

Понедельник 26 января 2026 13:46
Боролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФ Вражеский обстрел Киева 9 января унес жизнь спасателя (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Из-за повторного удара РФ 9 января 2026 года в одном из районов Киева умер еще один человек. После 18 дней борьбы за жизнь не стало пожарного-спасателя Александра Зиброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Что известно о погибшем спасателе

В ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве рассказали, что сегодня (26 января) - тяжелый день для гарнизона.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги - пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части Александра Зиброва", - поделились с гражданами.

Уточняется, что он "вместе с побратимами попал под повторный вражеский удар 9 января" в Дарницком районе столицы.

Отмечается, что "страна-террорист забрала жизнь молодого человека, который вопреки всему стремился сделать этот мир лучше".

"Любящий муж и заботливый отец, смелый и отважный огнеборец получил тяжелые травмы защищая людей несмотря на страшную опасность", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что спасателю теперь - навеки 36 лет.

"Мы склоняем головы в скорби и в этот черный день разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра... Навсегда в нашей памяти и наших сердцах", - добавили в ГСЧС.

В завершение украинцев призвали:

  • вспомнить героя в своих молитвах;
  • никогда не забывать, какой ценой спасатели ведут борьбу за каждую жизнь в этой страшной войне.

Боролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФПубликация ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Стоит отметить, что ранее (19 января) о ранении и состоянии спасателя рассказала его жена (также Александра).

Она подтвердила, что ее муж - пожарный-спасатель 24 части ГСЧС города Киева - попал под обстрел выполняя служебные обязанности.

"Он в реанимации, он выполнил поставленную задачу, они спасли людей, погасили пожар в квартирах и должны были ехать спасать дальше, но случилось горе, произошло то, о чем никто не хочет никогда думать", - поделилась женщина.

Она отметила, что Александр "выдержал сквозное ранение" и "первую операцию при фонариках (потому что генератор не заработал)".

"Он ждал на операционном столе не один час, пока генераторы заработают, и начнется спасательная операция, которую он выдержал. Он выдерживает все операции, которые делают каждый день", - сообщила тогда Александра.

Она добавила, что ее муж находился "без изменений" в тяжелом состоянии - "в реанимации", "в критическом состоянии", "на аппаратах ИВЛ".

Также она рассказала, что друзья спасателя, кроме молитвы, решили открыть сбор:

  • в конверт через "Приват24";
  • по номеру карты конверта: 5168 7521 5179 1269;
  • на "Банку" в monobank (на фамилию Зиброва Александра).

Боролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФБоролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФПубликация жены Александра (скриншот: facebook.com/sasha.zibrova)

Напомним, в ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения (36 ракет и 242 дронов различных типов).

Основным направлением удара стала Киевская область. Ракеты и дроны атаковали столицу с разных сторон.

По состоянию на 07:00 повреждения были зафиксированы по меньшей мере в пяти районах города.

Из-за повреждения критической инфраструктуры в столице начались серьезные перебои со светом, водой и отоплением.

Мэр Киева Виталий Кличко даже посоветовал жителям временно выехать за город.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о четырех погибших и 24 травмированных лицах. Среди раненых было, в частности, пятеро спасателей.

Читайте также, что известно о медике, который приехал на место обстрела и погиб в Киеве той ночью.

