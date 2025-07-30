Боротьба за "Золотий м’яч"-2025: топ-5 фаворитів уже відомі

Хто виграє Золотий м’яч-2025: п’ятірка лідерів

Аналітики опублікували оновлений рейтинг претендентів - він базується на індивідуальній статистиці, здобутих командних трофеях та впливі гравців у вирішальних матчах. Перше місце наразі займає французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

1. Усман Дембеле (ПСЖ) - 135,5 бала

Футболіст, якого ще недавно вважали "скляним", провів блискучий сезон. Він став найкращим бомбардиром Ліги 1, допоміг ПСЖ здобути чемпіонство та Кубок Франції, але головне - привів клуб до історичної перемоги в Лізі чемпіонів.

У фіналі проти "Інтера" Дембеле віддав дві гольові передачі, а загалом у турнірі мав 8 голів і 6 асистів за 15 матчів.

Його результативність - гол кожні 73 хвилини - найкраща серед усіх у топ-5 європейських чемпіонатів.

2. Ламін Ямал ("Барселона") - 120,97 бала

17-річного вундеркінда з Ла Масії уже давно давно порівнюють з Мессі.

У сезоні 2024/25 Ямал записав на свій рахунок 9 голів і 13 асистів у чемпіонаті Іспанії та став головною рушійною силою "Барселони" в Лізі чемпіонів.

Він став наймолодшим автором гола в півфіналі турніру, а також виконав 14 обводок у матчі-відповіді з "Інтером" - на один менше, ніж у рекорді Мессі.

3. Рафінья ("Барселона") - 113,2 бала

Бразилець знову довів свою цінність, трансформувавшись з флангового плеймейкера у справжнього лідера атаки.

Його статистика вражає: 18 голів і 9 асистів у Ла Лізі, а також 13+8 у Лізі чемпіонів.

4. Вітінья (ПСЖ) - 109,59 бала

Найважливіший виконавець тактичного задуму Луїса Енріке. Вітінья - архітектор гри ПСЖ, який має 95% точності передач у Лізі чемпіонів.

Його вплив не обмежується статистикою, саме він був рушієм балансу у півзахисті, контролював темп і забезпечував команду необхідною динамікою.

5. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 104,36 бала

Єгипетський лідер "Ліверпуля" провів ще один вражаючий сезон у Прем’єр-лізі - 29 голів і 18 асистів. Проте виліт з Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу проти ПСЖ сильно вдарив по його шансах на перемогу.

Трофей чемпіона Англії - потужний аргумент, але він навряд чи переважить єврокубкову поразку.

Топ-15 претендентів на "Золотий м’яч"-2025 (за балами):

Усман Дембеле - ПСЖ Ламін Ямал - "Барселона" Рафінья - "Барселона" Вітінья - "ПСЖ" Мохамед Салах - "Ліверпуль" Жоау Невеш - ПСЖ Ашраф Хакімі - ПСЖ Педрі - "Барселона" Роберт Левандовський - "Барселона" Нуну Мендеш - ПСЖ Гаррі Кейн - "Баварія" Джошуа Кімміх - "Баварія" Вірджил ван Дейк - "Ліверпуль" Кіліан Мбаппе - "Реал" Серху Гірассі - "Боруссія" Д

Минулорічний лауреат

Нагадаємо, "Золотий м'яч"-2024 виграв іспанець Родрі. Він є третім володарем нагороди в історії Іспанії.

Востаннє іспанець вигравав приз найкращого гравця року у 1960 році, коли його взяв Луїс Суарес, також отримував нагороду Альфредо ді Стефано.