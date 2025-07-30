Боротьба за "Золотий м’яч"-2025: топ-5 фаворитів уже відомі

Уже 22 вересня у паризькому театрі "Шатле" відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча. А французький вінгер став головним претендентом на "Золотий м'яч"-2025 після тріумфального сезону з "Парі Сен-Жермен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zonal Sports.
Аналітики опублікували оновлений рейтинг претендентів - він базується на індивідуальній статистиці, здобутих командних трофеях та впливі гравців у вирішальних матчах. Перше місце наразі займає французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.
Футболіст, якого ще недавно вважали "скляним", провів блискучий сезон. Він став найкращим бомбардиром Ліги 1, допоміг ПСЖ здобути чемпіонство та Кубок Франції, але головне - привів клуб до історичної перемоги в Лізі чемпіонів.
У фіналі проти "Інтера" Дембеле віддав дві гольові передачі, а загалом у турнірі мав 8 голів і 6 асистів за 15 матчів.
Його результативність - гол кожні 73 хвилини - найкраща серед усіх у топ-5 європейських чемпіонатів.
17-річного вундеркінда з Ла Масії уже давно давно порівнюють з Мессі.
У сезоні 2024/25 Ямал записав на свій рахунок 9 голів і 13 асистів у чемпіонаті Іспанії та став головною рушійною силою "Барселони" в Лізі чемпіонів.
Він став наймолодшим автором гола в півфіналі турніру, а також виконав 14 обводок у матчі-відповіді з "Інтером" - на один менше, ніж у рекорді Мессі.
Бразилець знову довів свою цінність, трансформувавшись з флангового плеймейкера у справжнього лідера атаки.
Його статистика вражає: 18 голів і 9 асистів у Ла Лізі, а також 13+8 у Лізі чемпіонів.
Найважливіший виконавець тактичного задуму Луїса Енріке. Вітінья - архітектор гри ПСЖ, який має 95% точності передач у Лізі чемпіонів.
Його вплив не обмежується статистикою, саме він був рушієм балансу у півзахисті, контролював темп і забезпечував команду необхідною динамікою.
Єгипетський лідер "Ліверпуля" провів ще один вражаючий сезон у Прем’єр-лізі - 29 голів і 18 асистів. Проте виліт з Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу проти ПСЖ сильно вдарив по його шансах на перемогу.
Трофей чемпіона Англії - потужний аргумент, але він навряд чи переважить єврокубкову поразку.
Нагадаємо, "Золотий м'яч"-2024 виграв іспанець Родрі. Він є третім володарем нагороди в історії Іспанії.
Востаннє іспанець вигравав приз найкращого гравця року у 1960 році, коли його взяв Луїс Суарес, також отримував нагороду Альфредо ді Стефано.