Борьба за "Золотой мяч"-2025: топ-5 фаворитов уже известны

Уже 22 сентября в парижском театре "Шатле" состоится церемония вручения Золотого мяча. А французский вингер стал главным претендентом на "Золотой мяч"-2025 после триумфального сезона с "Пари Сен-Жермен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zonal Sports.
Аналитики опубликовали обновленный рейтинг претендентов - он базируется на индивидуальной статистике, добытых командных трофеях и влиянии игроков в решающих матчах. Первое место сейчас занимает французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.
Футболист, которого еще недавно считали "стеклянным", провел блестящий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Лиги 1, помог ПСЖ добыть чемпионство и Кубок Франции, но главное - привел клуб к исторической победе в Лиге чемпионов.
В финале против "Интера" Дембеле отдал две голевые передачи, а всего в турнире имел 8 голов и 6 ассистов за 15 матчей.
Его результативность - гол каждые 73 минуты - лучшая среди всех в топ-5 европейских чемпионатов.
17-летнего вундеркинда из Ла Масии уже давно давно сравнивают с Месси.
В сезоне 2024/25 Ямал записал на свой счет 9 голов и 13 ассистов в чемпионате Испании и стал главной движущей силой "Барселоны" в Лиге чемпионов.
Он стал самым молодым автором гола в полуфинале турнира, а также выполнил 14 обводок в ответном матче с "Интером" - на один меньше, чем в рекорде Месси.
Бразилец вновь доказал свою ценность, трансформировавшись из флангового плеймейкера в настоящего лидера атаки.
Его статистика впечатляет: 18 голов и 9 ассистов в Ла Лиге, а также 13+8 в Лиге чемпионов.
Важнейший исполнитель тактического замысла Луиса Энрике. Витинья - архитектор игры ПСЖ, который имеет 95% точности передач в Лиге чемпионов.
Его влияние не ограничивается статистикой, именно он был двигателем баланса в полузащите, контролировал темп и обеспечивал команду необходимой динамикой.
Египетский лидер "Ливерпуля" провел еще один впечатляющий сезон в Премьер-лиге - 29 голов и 18 ассистов. Однако вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала против ПСЖ сильно ударил по его шансам на победу.
Трофей чемпиона Англии - мощный аргумент, но он вряд ли перевесит еврокубковое поражение.
Напомним, "Золотой мяч"-2024 выиграл испанец Родри. Он является третьим обладателем награды в истории Испании.
Последний раз испанец выигрывал приз лучшего игрока года в 1960 году, когда его взял Луис Суарес, также получал награду Альфредо ди Стефано.
Ранее мы писали о том, что сын Андрея Шевченко начинает профессиональную карьеру в футболе.
Также читайте о матче отбора на ЧМ-2026 между Украиной и Францией.