"Укрзалізниця" планує ввести динамічні ціни на квитки: хто платитиме більше

Вартість залізничних квитків в Україні має залишатися доступною щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас для окремих категорій проїзних документів можна запровадити динамічне ціноутворення вже зараз.

РБК-Україна повідомляє, що про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, держава повинна зберегти стабільні ціни на базові квитки, адже пенсії та доходи громадян суттєво не зростають. Однак можна ввести більш гнучку тарифну політику:

ті, хто купує квитки заздалегідь, сплачуватимуть менше;

ті, хто придбає проїзд в останній момент або на місця, що залишилися, - платитимуть дорожче.

Перцовський вважає, що динамічне ціноутворення не повинно поширюватися на військових, а також пропонує лібералізувати ціни на дорожчі категорії вагонів, зокрема СВ.

"Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень, при цьому збережемо доступність для більшості пасажирів", - наголосив очільник "Укрзалізниці".

Він також уточнив, що наразі компанія не подавала уряду пропозицій щодо перегляду тарифів на пасажирські перевезення.