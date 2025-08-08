ua en ru
"Укрзалізниця" планує ввести динамічні ціни на квитки: хто платитиме більше

П'ятниця 08 серпня 2025 18:31
"Укрзалізниця" планує ввести динамічні ціни на квитки: хто платитиме більше Фото: "Укрзалізниця" підняти вартість деяких квитків (Pavlo_Bagmut/Ukrinform/GettyImages)
Автор: Тетяна Веремєєва

Вартість залізничних квитків в Україні має залишатися доступною щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас для окремих категорій проїзних документів можна запровадити динамічне ціноутворення вже зараз.

РБК-Україна повідомляє, що про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, держава повинна зберегти стабільні ціни на базові квитки, адже пенсії та доходи громадян суттєво не зростають. Однак можна ввести більш гнучку тарифну політику:

  • ті, хто купує квитки заздалегідь, сплачуватимуть менше;
  • ті, хто придбає проїзд в останній момент або на місця, що залишилися, - платитимуть дорожче.

Перцовський вважає, що динамічне ціноутворення не повинно поширюватися на військових, а також пропонує лібералізувати ціни на дорожчі категорії вагонів, зокрема СВ.

"Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень, при цьому збережемо доступність для більшості пасажирів", - наголосив очільник "Укрзалізниці".

Він також уточнив, що наразі компанія не подавала уряду пропозицій щодо перегляду тарифів на пасажирські перевезення.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українці можуть повернути загублені у поїзді чи на залізничному вокзалі речі. "Укрзалізниця" з початку 2025 року отримала понад 11 тисяч заявок на пошук загублених речей. Пасажири втрачають як звичні предмети (документи, гаманці, навушники), так і незвичні - шолом для кота, укулеле, кущі лохини чи дерев’яний меч.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на три популярні рейси: Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп. Для пасажирів без нового паспорта залишили продаж квитків у визначених касах на вокзалах. Нововведення не стосуються військових квитків.

