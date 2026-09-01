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Пошкоджений будинок, підприємство, загибла людина: наслідки атаки на Бориспіль

04:07 01.09.2026 Вт
1 хв
З пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей
aimg Катерина Коваль
Пошкоджений будинок, підприємство, загибла людина: наслідки атаки на Бориспіль Фото: на місці влучань працюють рятувальники (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 1 вересня Київщина зазнала масованої атаки російськими ракетами та ударними дронами. У Борисполі загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, ворог цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч спалахнули автомобілі - пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 людей.

Наразі відомо про восьмеро постраждалих, серед них дитина - усім надають необхідну медичну допомогу.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Унаслідок влучання загинула одна людина, ще одна отримала травми.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється.

Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Бориспільський район уже неодноразово опинявся під ударами останніми тижнями. 22 серпня росіяни атакували район балістикою. А 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - атака тоді забрала життя 13 людей.

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