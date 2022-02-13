"Борисполь" о ситуации с авиаперевозками: работаем в штатном режиме

В аэропорту "Борисполь" прокомментировали ситуацию с авиаперевозчиками в Украине. Пресс-служба заявила, что воздушная гавань работает в штатном режиме, но пассажирам нужно следить за расписанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта "Борисполь".
"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая высокий уровень авиационной безопасности в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пассажирам рекомендовано следить за расписанием полетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта аэропорта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов следует обращаться к авиакомпаниям, которые их обслуживают.
"В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день практически все рейсы выполняются по расписанию.
Отдельно в аэропорту "Борисполь" сообщили об изменении рейсов ряда авиакомпаний:
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе.
Как сообщалось ранее, Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство, а в случае отмены авиарейсов власти обеспечат возвращение украинцев, которые застрянут за границей.