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"Бориспіль" про ситуацію з авіаперевезеннями: працюємо в штатному режимі

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту "Бориспіль" прокоментували ситуацію з авіаперевізниками в Україні. Пресслужба заявила, що повітряна гавань працює в штатному режимі, але пасажирам потрібно стежити за розкладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорту "Бориспіль".

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи високий рівень авіаційної безпеки в повному обсязі",- йдеться в повідомленні пресслужби.

Пасажирам рекомендовано стежити за розкладом польотів авіакомпаній на онлайн-табло сайту аеропорту. З усіх питань скасування і затримки рейсів слід звертатися до авіакомпаній, які їх обслуговують.

"Найближчим часом розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами",- уточнили в пресслужбі, додавши, що на сьогодні практично всі рейси виконуються за розкладом.

Окремо в аеропорту "Бориспіль" повідомили про зміну рейсів низки авіакомпаній:

  • компанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого поточного року.
  • FLY-DUBAI - змінила графік польотів з 14 по 28 лютого - прибуття о 17:25, замість 22:35; відправлення о 18:25, замість 23:25;
  • QATAR AIRWAYS XQR 297 і 298-скасувала рейс 14 лютого, оскільки буде він буде виконаний на більшому повітряному судні за розкладом;
  • AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, через це повідомлення літак SkyUp не зміг повернутися в Україну і приземлився в Кишиневі.

Як повідомлялося раніше, Україна не планує закривати свій повітряний простір, а в разі скасування авіарейсів влада забезпечить повернення українців, які застрягнуть за кордоном.

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