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Спецборт с эвакуированными украинцами вылетел из Венеции

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 21:15
Спецборт с эвакуированными украинцами вылетел из Венеции
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Самолет должен прилететь в Украину около 23:00

Самолет спецрейса компании SkyUp, который эвакуирует граждан Украины из Италии, вылетел из Венеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что самолет прибудет в аэропорт "Борисполь" около 22:30 - 23:00.

"Спецборт с украинцами на борту только что вылетел из Венеции. Ждем соотечественников дома. Украина своих не кидает", - написал Кулеба.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Позже в ходе брифинга Дмитрий Кулеба заявил, что на борту самолета находятся 123 человека. При этом он отметил, что еще трое людей, которые находились в дополнительном списке, так и не зарегистрировались на рейс.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорилось с мобильными операторами о СМС-информирования украинцев за рубежом.

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