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Борис Джонсон будет требовать срочного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы из-за ситуации на АЭС

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Британия, Пятница 04 марта 2022 05:22
Борис Джонсон будет требовать срочного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы из-за ситуации на АЭС Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил сегодня, 4 марта, с президентом Украины Владимиром Зеленским о серьезной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Великобритании.

В ходе переговоров оба лидера согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить атаку на АЭС и предоставить беспрепятственный доступ на станцию аварийно-спасательным службам.

Премьер-министр заявил, что безрассудные действия президента России Владимира Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы. Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше.

Борис Джонсон добавил, что в ближайшие часы будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и близкими партнерами.

Оба лидера согласились, что прекращение огня имеет решающее значение в вопросе безопасности.

Напомним, пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сказал, что в настоящий момент обстрелы на станции пока прекратились и ситуация крайне неопределенная.

Ранее на Запорожскую АЭС пропустили пожарных для ликвидации возгорания. На станции отключили 3-й энергоблок, и теперь там работают только 4.

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