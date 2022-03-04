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Пожар на Запорожской АЭС: обстрелы со стороны россиян пока прекратились

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Запорожская область, Пятница 04 марта 2022 04:27
Пожар на Запорожской АЭС: обстрелы со стороны россиян пока прекратились Фото: обстрелы АЭС со стороны россиян пока прекратились (wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сказал, что в настоящий момент обстрелы пока прекратились Ситуация крайне неопределенная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать", - сказал Туз.

Как сообщалось, на Запорожскую АЭС пропустили пожарных для ликвидации возгорания. На станции отключили 3-й энергоблок, и теперь там работают только 4.

Ранее из-за обстрела российскими войсками Запорожской АЭС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

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Запорожская АЭС
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