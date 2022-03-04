Борис Джонсон вимагатиме термінового засідання Радбезу ООН у найближчі години через ситуацію на АЕС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поговорив сьогодні, 4 березня, з президентом України Володимиром Зеленським про серйозну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал Великої Британії.

В ході переговорів обидва лідери погодилися з тим, що Росія повинна негайно припинити атаку на АЕС і надати безперешкодний доступ на станцію аварійно-рятувальним службам.

Прем'єр-міністр заявив, що безрозсудні дії президента Росії Володимира Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці всієї Європи. Він сказав, що Великобританія зробить все можливе, щоб ситуація не погіршилася ще більше.

Борис Джонсон додав, що в найближчі години буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і що Великобританія негайно підніме це питання перед Росією і близькими партнерами.

Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення в питанні безпеки.