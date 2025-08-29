ua en ru
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень: за що не платять

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 08:59
UA EN RU
Фото: Борг українців за комуналку перевищив 100 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України вперше з початку війни оприлюднила дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги склали 81,3 млрд гривень.

Станом на другий квартал 2025 року борг досяг 106,6 млрд гривень. Це невелике зростання, враховуючи значене подорожчання послуг.

Найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води - 35,2 млрд гривень. За газ українці заборгували 32,3 млрд гривень, за електроенергію - 17,1 млрд гривень, за холодну воду - 10,2 млрд гривень, за правління багатоквартирним будинком - 8,8 млрд гривень, за вивіз сміття - 3,1 млрд гривень.
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень: за що не платять

За даними Держстату, у другому кварталі 2025 року українцям нарахували за комуналку 64,3 млрд гривень. Вони сплатили 51,5 млрд гривень.
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень: за що не платять

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Подорожчання електроенергії призвело до того, у 2023 році тарифи на комуналку в цілому зросли на 12,8%, у 2024 році вони підвищилися на 18,9%.

З початку 2024 року в Україні скасували мораторій на відключення житлово-комунальних послуг та нарахування пені за борги. Він діяв з початку війни.

