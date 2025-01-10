Комуналка за 2024 рік подорожчала в Україні майже на 20%: у чому причина
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
- на утримання та ремонт житла - на 3,9%,
- на прибирання сміття - на 8,9%,
- на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 11,2%
- на електроенергію - на 63,6%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.
Частковий мораторій на підвищення тарифів
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.
З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.
Комуналка подорожчала і за 2023 рік. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.