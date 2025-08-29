Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен: за что не платят

Государственная служба статистики Украины впервые с начала войны обнародовала данные по задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Последние данные статистического ведомства по состоянию на конец 2021 года свидетельствовали, что долги составили 81,3 млрд гривен. По состоянию на второй квартал 2025 года долг достиг 106,6 млрд гривен. Это небольшой рост, учитывая значительное подорожание услуг. Самый большой долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды - 35,2 млрд гривен. За газ украинцы задолжали 32,3 млрд гривен, за электроэнергию - 17,1 млрд гривен, за холодную воду - 10,2 млрд гривен, за правление многоквартирным домом - 8,8 млрд гривен, за вывоз мусора - 3,1 млрд гривен.

По данным Госстата, во втором квартале 2025 года украинцам насчитали за коммуналку 64,3 млрд гривен. Они заплатили 51,5 млрд гривен.

