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Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не платят украинцы

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Украина, Среда 09 февраля 2022 17:03
Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не платят украинцы Фото: долги украинцев за коммуналку составили 81,3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года выросли на 8,7 млрд гривен. По состоянию на конец 2021 года долги составили 81,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 декабря долги украинцев составили:

  • За поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд гривен,
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд гривен,
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,
  • За управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен,
  • За обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен,
  • За поставки и распределение электрической энергии - 7,7 млрд гривен.

Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не платят украинцы

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

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Государственная служба статистики
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