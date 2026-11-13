ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Борг уряду перед дорожниками може бути суттєво нижче 20 млрд. ДАСУ має провести аудит, - Омелян

21:28 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олександр Мороз
Борг уряду перед дорожниками може бути суттєво нижче 20 млрд. ДАСУ має провести аудит, - Омелян Омелян закликав провести аудит заборгованості перед дорожниками (фото: GettyImages)
Додати як бажане джерело в Google

Уряд має повернути борги дорожним будівельникам після проведення відповідного аудиту обсягів та якості виконаних робіт Державною аудиторською службою України (ДАСУ).

Як пише РБК-Україна, про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

На думку ексміністра, після проведення відповідного аудиту, сума боргу могла б бути суттєво зменшена.

Ризик завищення боргів перед дорожниками

Омелян прокоментував заклик Національної асоціації дорожників України до Кабміну погасити борги перед галуззю.

"У дописі наведено суму боргу у 20 млрд грн, з яких більшість - це захист обʼєктів енергетики. Звичайно, якщо роботи справді виконані за ринковими цінами, борги потрібно віддавати. Але, існує суттєвий ризик зловживань!", - написав він.

Водночас ексміністр вважає, що існує вірогідність завищення обсягів виконаних робіт.

"Зумовлено це тим, що підрядні організації працюють у певних областях достатньо тривалий час, відповідно мають тісні і давні стосунки з керівниками замовників і представникам технічного нагляду. А, отже, можуть суттєво завищувати фактичні обсяги виконанних робіт і подавати ці завищені обсяги на Агентство відновлення. Тобто реальний борг держави може бути суттєво меншим”, - вважає він.

ДАСУ має перевірити заборгованість

Для перевірки обсягів і вартості виконаних робіт Омелян пропонує уряду доручити Державній аудиторській службі України провести відповідний аудит.

"Відповідно, виділення коштів і оплату виконаних робіт проводити виключно після отримання звіту ДАСУ", - додав він.

Читайте також: Лідер українського будівництва "Автострада" зупиняє роботи на всіх об'єктах: яка причина

За словами ексміністра, подібний підхід вже застосовували.

"Саме так ми робили в 2015, успадкувавши від Януковича "90% відремонтованої інфраструктури" і багатомільярдну заборгованість перед галуззю", - розповів Омелян.

Він також звернувся до очільника Кабміну Сергію Корецькому та попередив, що без відповідних заходів сума боргу може продовжити збільшуватися.

"Пане Прем'єр-Міністре, для цього необхідна єдина річ - протокольне доручення уряду. Бо з такою тенденцією скоро борг складе 30 млрд і далі буде збільшуватись в геометричній прогресії", - підкреслив ексміністр.

Він також додав, що офіційний звіт правильно б було також опублікувати, "щоб громадськість мала можливість порівняти заявлені цифри і платники податків спали спокійно".

Нагадаємо, у Національній асоціації дорожників України закликали Кабмін невідкладно розпочати процес погашення заборгованості перед підрядниками за вже виконані роботи із захисту об'єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Владимир Омелян
Новини
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS