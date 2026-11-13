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Долг правительства перед дорожниками может быть гораздо ниже 20 млрд. ГАСУ должна провести аудит, - Омелян

21:28 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Александр Мороз
Долг правительства перед дорожниками может быть гораздо ниже 20 млрд. ГАСУ должна провести аудит, - Омелян Омелян призвал провести аудит задолженности перед дорожниками (фото: GettyImages)
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Правительство должно вернуть долги дорожным строителям после проведения соответствующего аудита объемов и качества выполненных работ Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ).

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян на своей странице в Facebook.

По мнению экс-министра, после проведения соответствующего аудита сумма долга могла бы быть существенно уменьшена.

Риск завышения долгов перед дорожниками

Омельян прокомментировал призыв Национальной ассоциации дорожников Украины в Кабмин погасить долги перед отраслью.

"В сообщении приведена сумма долга в 20 млрд грн, из которых большинство - это защита объектов энергетики. Конечно, если работы действительно выполнены по рыночным ценам, долги нужно отдавать. Но существует существенный риск злоупотреблений!", - написал он.

В то же время, экс-министр считает, что существует вероятность завышения объемов выполненных работ.

"Обусловлено это тем, что подрядные организации работают в определенных областях достаточно продолжительное время, соответственно имеют тесные и давние отношения с руководителями заказчиков и представителями технического надзора. А значит, могут существенно завышать фактические объемы выполненных работ и подавать эти завышенные объемы на Агентство восстановления. То есть реальный долг государства может быть существенно меньше", - считает он.

ГАСУ должна проверить задолженность

Для проверки объемов и стоимости выполненных работ Омелян предлагает правительству поручить Государственной аудиторской службе Украины провести соответствующий аудит.

"Соответственно, выделение средств и оплату выполненных работ производить исключительно после получения отчета ГАСУ", - добавил он.

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По словам экс-министра, подобный подход уже применялся.

"Именно так мы поступали в 2015, унаследовав от Януковича "90% отремонтированной инфраструктуры" и многомиллиардную задолженность перед отраслью", - рассказал Омелян.

Он также обратился к главе Кабмина Сергею Корецкому и предупредил, что без соответствующих мер сумма долга может продолжить увеличиваться.

"Господин Премьер-министр, для этого необходима единственная вещь - протокольное поручение правительству. Потому что с такой тенденцией скоро долг составит 30 млрд и дальше будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - подчеркнул экс-министр.

Он также добавил, что официальный отчет правильно было бы также опубликовать, "чтобы общественность имела возможность сравнить заявленные цифры и налогоплательщики спали спокойно".

Напомним, в Национальной ассоциации дорожников Украины призвали Кабмин безотлагательно начать процесс погашения задолженности перед подрядчиками за уже выполненные работы по защите объектов энергетики и критической инфраструктуры, восстановлению и эксплуатации автодорог.

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