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Лідер українського будівництва "Автострада" зупиняє роботи на всіх об'єктах: яка причина

00:10 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Лідер українського будівництва "Автострада" зупиняє роботи на всіх об'єктах: яка причина Фото: будівництво дрріг в Україні (з відкритих джерел)
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Група компаній "Автострада" призупиняє роботи на всіх об'єктах в Україні через зупинення державного фінансування капітальних видатків. Про це повідомив засновник компанії Максим Шкіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

За словами Шкіля, 17 вересня держава без попередження припинила фінансування всіх капітальних видатків.

"У зв'язку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи по всіх об'єктах", – заявив директор групи компаній.

Він також зазначив, що зупинка фінансування впливає на виплату заробітних плат, розрахунки з постачальниками та обслуговування кредитів.

Що відомо про "Автостраду"

Група компаній "Автострада" працює у сфері інфраструктурного будівництва. Основні напрями її діяльності - дорожнє, мостове, промислове й підземне будівництво, а також проєктування.

Юридична особа ТОВ "ГК "Автострада" зареєстрована у 2015 році. Основний вид діяльності компанії за КВЕД – будівництво доріг і автострад. Кінцевим бенефіціарним власником є Максим Шкіль.

Раніше "Автострада" була залучена до масштабних інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема будівництва та ремонту автомобільних доріг і мостів.

Наприклад, дана група компаній була одним із ключових та найбільших підрядників національного проєкту "Велике будівництво", який стартував у 2020 році.

За даними ЗМІ, у першому півріччі 2026 року "Автострада" отримала 1,92 млрд гривень чистого доходу та 2,4 млн гривень чистого прибутку.

Як повідомлялось, у 2024 році Кабмін зупинив фінансування проектів Autostrada з будівництва укриттів для енергетичних об'єктів.

Ще ми писали, як група компаній "Автострада" передала Збройним силам України устаткування на суму близько 50 млн гривень.

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