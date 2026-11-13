ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Борги перед підрядниками сягнули 20 млрд грн: в НАДУ звернулися до Кабміну

13:05 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Борги перед підрядниками сягнули 20 млрд грн: в НАДУ звернулися до Кабміну Уряд заборгував НАДУ 20 млрд гривень (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Національна асоціація дорожників України закликає Кабмін невідкладно розпочати процес погашення майже 20-мільярдної заборгованості перед підрядниками за вже виконані роботи із захисту об'єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на звернення НАДУ.

У зверненні членів НАДУ зазначено, що організація, не очікуючи фінансування, почала власними ресурсами відновлювати інфраструктуру, яку зруйнував ворог. Дорожники будували фортифікації та об'єкти захисту, забезпечували військову логістику.

"Наші компанії діяли так, усвідомлюючи критичну важливість державних завдань для обороноздатності та життєдіяльності країни. Ми жодного разу не дозволили собі вирішувати питання заборгованості в ультимативній формі, шантажуючи зупинкою робіт або через інформаційний тиск на керівництво Агентства. Однак приховувати проблему надалі вже неможливо. Сума боргу набула критичних масштабів, що створює ризики для фінансової стабільності галузі", - зазначається у заяві.

За даними асоціації, заборгованість перед ТОВ "Автомагістраль-Південь" наразі перевищує 9,85 млрд грн, з яких для 5,7 млрд грн не визначені джерела фінансування.

Заборгованість перед ONUR (ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ") становить понад 6 млрд грн, включно з 3 млрд грн, не забезпеченими джерелами фінансування. RDS (ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ") заборгували 3,2 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн не забезпечено джерелами фінансування.

А асоціації розповіли, що з повідомлень одного з учасників ринку стало відомо, що на зустрічі з представниками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури напрацьовано "план погашення наявної заборгованості".

"Якщо це так, НАДУ може лише привітати намір держави вирішити проблему заборгованості, яка наразі набула загрозливих масштабів. Втім важливо, щоб "план погашення" охоплював усіх учасників ринку", - підкреслюють в заяві дорожники.

В НАДУ наголошують на тому, що розраховують "на конструктивну позицію Уряду, належну координацію дій відповідальних органів державної влади та ухвалення конкретних рішень, які забезпечать врегулювання наявної заборгованості".

Від цього, стверджує асоціація, залежить збереження понад 15 тисяч робочих місць і виробничого потенціалу, необхідного країні для будівництва й відновлення інфраструктури.

Раніше ми писали, що Кабмін заклав витрати на ремонт доріг в бюджет-2027.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дорожный фонд
Новини
Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)
Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS