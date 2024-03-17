Бомбовий удар по Великій Писарівці: є загиблий та поранений, пошкоджено багато об'єктів

Зазначається, що для завдання авіаційного удару по селищу російські окупанти використали боєприпас із модулем планування та корекції ФАБ МПК.

В результаті атаки у Великій Писарівці були пошкоджені:

нежитлова будівля,

магазин,

філія будинку культури,

бібліотека,

центр культурних послуг,

відділення лікарні,

дитячий садочок,

15 приватних домоволодінь,

багатоповерховий будинок,

газопровід.

"В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення", - розповіли в ОВА.

Мешканців закликали евакуюватися

Раніше сьогодні голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова розповіла, що після того, як війська РФ розбомбили центр селища, цивільних попросили евакуюватись.

Вона додала, що послуги та консультації з евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному та онлайн-режимі.

Удари РФ по Сумах та області

Нагадаємо також, що 17 березня у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Це сталося ближче до четвертої години дня. Як поінформувала пізніше місцева влада, російські загарбники завдали два удари по інфраструктурі міста.

Також сьогодні війська РФ обстріляли Конотоп Сумської області. Внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, і за попередніми даними, люди не постраждали.

Перед тим, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Пізніше стало відомо, що внаслідок ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 березня війська РФ завдали удару по Сумах "Шахедами", і було влучання у багатоповерхівку, були постраждалі та загиблий. Пізніше з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, і загальна кількість жертв збільшилася до трьох. Загалом аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки тривали чотири дні.