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Високовольтну ЛЕП у Сумський області відключали через обстріл з боку Росії

Україна, Четвер 14 березня 2024 10:31
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Високовольтну ЛЕП у Сумський області відключали через обстріл з боку Росії Фото: ЛЕП у Сумський області відключали через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Внаслідок ворожого обстрілу у Сумський області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго" - виявлено обрив проводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міненерго.

"Також пошкоджено обладнання котельні в одному з міст на Сумщині, котельню відключено від газопостачання", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби поліції, протягом 13 березня окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари.

"Внаслідок чого загинуло 3 цивільні особи, ще 12 отримали поранення, пошкоджено 27 приватних будинків та 2 житлові багатоповерхові будинки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Генерація

За даними прес-службі Міненерго, учора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. У роботі - 7 атомних енергоблоків.

Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. "Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - повідомили в Міненерго.

Обстріл об'єктів енергетики

Нагадаємо, Росія змінила тактику з обстрілу енергетики під кінець зими. Як заявив віце-прем'єр Олександр Кубраков, росіяни, побачивши посилення захисту об'єктів енергетики, наприкінці зими стали гостріше використовувати наявні вогневі ресурси.

"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, тому що їх більше в наявності", - пояснив Кубраков.

Укренерго не очікує на дефіцит електроенергії в Україні влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

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