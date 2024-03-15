Росіяни ударили по Конотопу. Є приліт в цивільну інфраструктуру

По Конотопу Сумської області сьогодні ввечері, 15 березня, російськими військами було завдано удару із застосуванням ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна та Сумську обласну військову адміністрацію .

За словами мера міста, наслідки ворожої атаки нині з'ясовуються.

"На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються", - йдеться в його заяві.

Як зазначили в ОВА, сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

"На місці працюють всі необхідні служби", - додали в адміністрації

Зазначимо, перед цим, близько 20:10, у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Сумській та Донецькій областях. У регіонах була оголошена повітряна тривога.

Раніше у ПС інформували про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Сумській області. Таке повідомлення військові оприлюднили близько 18:00.

Російські удари по Сумській області

Нагадаємо, 14 березня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, вчора російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Також повыдомлялося, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди. Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.