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Тривали чотири дні. У Сумах завершили пошукові роботи на місці російського удару

Суми, Субота 16 березня 2024 17:38
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Тривали чотири дні. У Сумах завершили пошукові роботи на місці російського удару Фото: робота ДСНС у Сумах на місці влучання "Шахеда" (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах сьогодні, 16 березня, завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого ударного безпілотника типу "Шахед" після атаки, завданої чотири ні тому.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, впродовж цих чотирьох днів працюючи в Сумах на місці ворожого удару рятувальниками була проведена колосальна робота.

"В перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п’ятьох деблокували з-під завалів. Також з під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, був проведений демонтаж зруйнованих будівельних конструкцій та розчищені місця події від уламків будівельних конструкцій.

"Загалом вивезено 345 куб. м. сміття", - уточнили в ДСНС.

Також зазначається, що в розгорнутому рятувальниками Пункті незламності 308 місцевих жителів отримали консультативну допомогу, ще 60 отримали психологічну допомогу.

"Аварійно - пошукові роботи завершено", - констатують надзвичайники.

Удар по багатоповерхівці у Сумах

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня російські війська знову атакували Україну із застосуванням "Шахедів". Під ударом, зокрема, опинилися житлові будинки - у Сумах з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 людей постраждали, але були і жертви.

Також повідомлялося, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще кілька днів розбирали завали.

Так, 14 березня стало відомо, що в Сумах з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї людини, і загальна кількість жертв збільшилася до трьох.

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