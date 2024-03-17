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Бомбовый удар по Великой Писаревке: есть погибший и раненный, повреждено много объектов

Фото: войска РФ разбомбили центр Великой Писаревки (Facebook-страница Людмилы Бирюковой)
Автор: Владимир Костырин

В поселке Великая Писаревка Сумской области в результате сегодняшней бомбардировки по центру населенного пункта погиб человек. Еще один местный житель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

Отмечается, что для нанесения авиационного удара по поселку российские оккупанты использовали боеприпас с модулем планирования и коррекции ФАБ МПК.

В результате атаки в Великой Писаревке были повреждены:

  • нежилое здание,
  • магазин,
  • филиал дома культуры,
  • библиотека,
  • центр культурных услуг,
  • отделение больницы,
  • детский сад,
  • 15 частных домовладений,
  • многоэтажный дом,
  • газопровод.

"В результате авиаудара погиб один житель общины. Еще один местный житель получил ранения", – рассказали в ОВА.

Жителей призвали эвакуироваться

Ранее сегодня глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова рассказала, что после того, как войска РФ разбомбили центр поселка, гражданских попросили эвакуироваться.

Она добавила, что услуги и консультации по эвакуации будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме.

Удары РФ по Сумам и области

Напомним также, что 17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло ближе к четырем часам дня. Как проинформировали позже местные власти, российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города.

Также сегодня войска РФ обстреляли Конотоп Сумской области. В результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, и по предварительным данным, люди не пострадали.

Перед тем, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Позже стало известно, что в результате ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Напомним, что в ночь на 14 марта войска РФ нанесли удар по Сумам "Шахедами", и было попадание в многоэтажку, были пострадавшие и погибший. Позже из-под завалов извлекли тело еще одного человека, и общее число жертв увеличилось до трех. В целом аварийно-розыскные работы на месте вражеской атаки длились четыре дня.

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Сумская область