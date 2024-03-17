Бомбовый удар по Великой Писаревке: есть погибший и раненный, повреждено много объектов

Отмечается, что для нанесения авиационного удара по поселку российские оккупанты использовали боеприпас с модулем планирования и коррекции ФАБ МПК.

В результате атаки в Великой Писаревке были повреждены:

нежилое здание,

магазин,

филиал дома культуры,

библиотека,

центр культурных услуг,

отделение больницы,

детский сад,

15 частных домовладений,

многоэтажный дом,

газопровод.

"В результате авиаудара погиб один житель общины. Еще один местный житель получил ранения", – рассказали в ОВА.

Жителей призвали эвакуироваться

Ранее сегодня глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова рассказала, что после того, как войска РФ разбомбили центр поселка, гражданских попросили эвакуироваться.

Она добавила, что услуги и консультации по эвакуации будут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме.

Удары РФ по Сумам и области

Напомним также, что 17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло ближе к четырем часам дня. Как проинформировали позже местные власти, российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города.

Также сегодня войска РФ обстреляли Конотоп Сумской области. В результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, и по предварительным данным, люди не пострадали.

Перед тем, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Позже стало известно, что в результате ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Напомним, что в ночь на 14 марта войска РФ нанесли удар по Сумам "Шахедами", и было попадание в многоэтажку, были пострадавшие и погибший. Позже из-под завалов извлекли тело еще одного человека, и общее число жертв увеличилось до трех. В целом аварийно-розыскные работы на месте вражеской атаки длились четыре дня.