Бомба на Белогоровку, эвакуация из "Азовстали", лагеря для депортированных украинцев: новости за выходные

Из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, войска РФ сбросили бомбу на школу в Луганской области, Россия создала 66 лагерей для депортированных украинцев. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-8 мая - в материале РБК-Украина.

В Луганской области войска РФ сбросили бомбу на школу: около 100 людей оказались под завалами

Русские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек. Спасатели разбирают завалы.

Сообщается, что жертвами бомбежки предварительно стали 60 человек. Из-под завалов разрушенного здания спасателям удалось эвакуировать около 30 граждан.

Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук

В Мариуполе из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

По ее словам, часть гуманитарной операции уже выполнили. "Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук.

Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию с "Азовстали": основные заявления

Сегодня, 8 мая 2022, украинские военные дали пресс-конференцию с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. В частности, с журналистами общаются заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар и офицер разведки управления Илья Самойленко.

РБК-Украина собрало основные заявления.

ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином: появилось видео

Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный. А также опубликовали видео удара.

Напомним, ранее сообщалось, что возле острова Змеиный украинские "Байрактары" уничтожили десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор, еще один существенно поврежден. Потери противника оцениваются в 46 человек из состава экипажа и десанта.

Россия создала 66 лагерей для депортированных украинцев

В России выявили 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Лагеря находятся в бывших советских санаториях и других объектах в таких регионах, как Сибирь, Кавказ, Северный полярный круг и Дальний Восток.

Лагеря для депортированных украинцев простираются через бескрайние российские степи и 11 часовых поясов над Уральскими горами от Белгорода на западе до отдаленного полуострова Камчатка на краю Тихого океана и Владивостока в конце Транссибирской магистрали. Согласно расследованию, в 38 лагерях находятся 6250 человек, в том числе 621 ребенок.

В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая

В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма. В том числе – украинской символики.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал власти Берлина за запрет украинской символики на мероприятиях 8-9 мая. Он назвал это пощечиной всему народу Украины.

В Украину идет похолодание, заморозки и сильные дожди

Погода в Украине принесет похолодание, сильные осадки и даже заморозки в ближайшие дни. Однако после снижения температуры нас ждет сильное потепление.

Что будет с синоптической ситуацией в стране дальше - читайте в материале Styler.