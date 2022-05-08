В отдаленных районах. Россия создала 66 лагерей для депортированных украинцев, - расследование
В России выявили 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Лагеря находятся в бывших советских санаториях и других объектах в таких регионах, как Сибирь, Кавказ, Северный полярный круг и Дальний Восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование британского издания iNews.
Журналисты издания провели анализ новостей с российскими картографическими сайтами, известны в России как пункты временного размещения (ПВР). Они включают десятки санаториев и бывших детских лагерей и как минимум один центр "патриотического воспитания" и даже бывшую свалку химического оружия.
Лагеря для депортированных украинцев простираются через бескрайние российские степи и 11 часовых поясов над Уральскими горами от Белгорода на западе до отдаленного полуострова Камчатка на краю Тихого океана и Владивостока в конце Транссибирской магистрали.
Согласно расследованию, в 38 лагерях находятся 6250 человек, в том числе 621 ребенок.
Анализ Inews показывает, что в среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека. Точно журналисты узнали о существовании лагерей в таких регионах:
- полуостров Камчатка - 10 человек в общежитии Камчатского индустриального техникума в Елизово;
- город Находка, Приморский край, - 300 человек, включая 86 детей. Это был третий поезд с украинцами, прибывший за несколько дней. Местные СМИ писали, что в четырех соседних городах открываются 14 лагерей, вмещающих до 1350 человек;
- Сахалин - 20 человек;
- возле города Ульяновск - патриотический образовательный центр "Авангард" (количество украинцев неизвестно);
- поселок Леонидовка возле Пензы (там находится бывшая свалка химического оружия) - 600 человек;
- Мурманская область - 20 лагерей для украинцев, включая гостиницу "Северное сияние" в городе Никель и санаторий "Лапландия" в Мурмашах (количество депортированных неизвестно);
- Белгород (количество депортированных неизвестно);
- Уфа - как минимум один лагерь в местном университетском общежитии (количество депортированных неизвестно);
- Ленинградская область - 530 человек в лагере-интернате "Царицыно озеро".
Ранее сообщалось, что оккупанты забирают у депортированных украинцев паспорта и выдают так называемые "миграционные справки".
Ранее также стало известно, что Россия вслед за депортацией украинцев начала паспортизацию.
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