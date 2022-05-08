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На юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники

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Воскресенье 08 мая 2022 02:51
На юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе и технике, которые за прошедшие сутки составили 80 оккупантов, 4 катера (3 уничтожены и 1 существенно поврежден), ЗРК "Тор", ударный беспилотник, 3 гаубицы и боевую машину десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в течение дня противник на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях не проявлял активности, однако не прекращал артиллерийские и минометные обстрелы и ракетные удары.

При этом украинскими Силами обороны было нанесено поражение более 120 целей врага.

"Возле острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден. 46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", - говорится в сводке.

Общие потери российских войск в южных регионах за эти сутки составляют 80 оккупантов и 10 единиц техники, а именно:

  • катерный состав из 4 единиц,
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор",
  • 1 ударный беспилотник-разведчик "Форпост", сбитый утром в Одесской области,
  • 1 боевая машина десанта,
  • 3 гаубицы.

"А в районе Станислава в Херсонской области врага лишили еще и состава боеприпасов", - добавили военные.

Ранее сообщалось, что в течение 7 мая украинские военные сбили 14 воздушных целей врага, уничтожив 1 вертолет, 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты.

Напомним также, что перед этим ВСУ показали видео работы "Байрактара" по российскому катеру типа "Серна" возле острова Змеиный.

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