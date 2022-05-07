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Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 07 мая 2022 19:24
Все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы, - Верещук Ирина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

По ее словам, часть гуманитарной операции уже выполнили.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук.

Отметим, что на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, которые защищают территорию от российских оккупантов.

Напомним, что вчера, 6 мая, несмотря на обстрелы из "Азовстали" эвакуировали 50 гражданских.

Также мы писали, что российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Враг обстрелял автомобиль, который ехал за гражданскими.

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