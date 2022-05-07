В Луганской области войска РФ сбросили бомбу на школу: около 100 людей оказались под завалами

Фото: Войска РФ сбросили бомбу на школу в Белогоровке, в которой находились 100 людей (Getty Images)

Русские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек. Спасатели разбирают завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

“Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. В Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село, все, кто не успел эвакуироваться”, - рассказал глава ОВА. При этом, по информации чиновника, в школе в момент падения авиабомбы находилось около 100 людей. По состоянию на 21:50 спасателям удалось достать из-под завалов 30 человек. “Спасательная операция продолжается”, - добавил Гайдай.