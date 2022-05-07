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Чтобы не было конфликтов. В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая

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Берлин, Германия, Суббота 07 мая 2022 02:11
Чтобы не было конфликтов. В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая Фото: полиция Германии (facebook.com-BundespolizeiKarriere)
Автор: Владимир Костырин

В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.

По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена ​​на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и ​​мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против "любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".

"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", - отмечается в сообщении.

Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:

  • российские или украинские флаги,
  • флаги СССР,
  • георгиевские ленты,
  • военная униформа или части формы также в видоизмененных формах,
  • флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий,
  • флаги "Л/ДНР";
  • буквы V, Z.
  • Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, "могут оправдывать или прославлять войну в Украине".

Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.

"Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии", - говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу и федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая.

Напомним, что в Германии расследуют около полутора сотни дел, связанных с поддержкой российского вторжения в Украину.

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