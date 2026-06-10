Bolt заблокував водія Mercedes після ДТП у Києві та вводить нові правила

Компанія Bolt підтвердила, що водій Mercedes, який влетів у перехід з людьми у Києві, у момент ДТП виконував замовлення та перевозив пасажирку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Bolt Ukraine.
У компанії заявили, що одразу після отримання перших даних про аварію відключили водія від сервісу.
"Наша команда приголомшена цією трагедією так само, як і суспільство. Акаунт водія було назавжди заблоковано одразу після того, як нам стали відомі перші обставини ДТП", - йдеться в повідомленні.
Також у Bolt пообіцяли посилити контроль за водіями.
Фото: скриншот повідомлення Bolt
Зокрема, сервіс планує блокувати доступ до платформи тим перевізникам, на яких надійде щонайменше дві скарги від пасажирів щодо перевищення дозволеної швидкості, агресивного або небезпечного маневрування на дорозі.
"Такі звернення розглядаються нами у першочерговому порядку. Паралельно наша команда працює над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР", - додали в компанії.
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського, в районі Караваєвих Дач.
За даними слідства, автомобіль рухався на великій швидкості, водій не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід.
Унаслідок аварії загинули четверо людей - двоє поліцейських, 12-річний хлопчик і жінка. Ще троє людей постраждали.
Винуватцем аварії став 49-річний водій з Херсонської області. Чоловіку повідомили про підозру, а суд відправив його під варту на 60 діб без права застави.
Також у поліції заявили, що за автомобілем раніше зафіксували 39 порушень ПДР, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості.
Згодом стало відомо, що в момент аварії водій виконував замовлення таксі.