Bolt заблокував водія Mercedes після ДТП у Києві та вводить нові правила

У компанії заявили, що одразу після отримання перших даних про аварію відключили водія від сервісу.

"Наша команда приголомшена цією трагедією так само, як і суспільство. Акаунт водія було назавжди заблоковано одразу після того, як нам стали відомі перші обставини ДТП", - йдеться в повідомленні.

Також у Bolt пообіцяли посилити контроль за водіями.

Фото: скриншот повідомлення Bolt

Зокрема, сервіс планує блокувати доступ до платформи тим перевізникам, на яких надійде щонайменше дві скарги від пасажирів щодо перевищення дозволеної швидкості, агресивного або небезпечного маневрування на дорозі.

"Такі звернення розглядаються нами у першочерговому порядку. Паралельно наша команда працює над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР", - додали в компанії.