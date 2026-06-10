Bolt заблокировал водителя Mercedes после ДТП в Киеве и вводит новые правила

Компания Bolt подтвердила, что водитель Mercedes, который влетел в переход с людьми в Киеве, в момент ДТП выполнял заказ и перевозил пассажирку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Bolt Ukraine.
В компании заявили, что сразу после получения первых данных об аварии отключили водителя от сервиса.
"Наша команда потрясена этой трагедией так же, как и общество. Аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как нам стали известны первые обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
Также в Bolt пообещали усилить контроль за водителями.
Фото: скриншот сообщения Bolt
В частности, сервис планирует блокировать доступ к платформе тем перевозчикам, на которых поступит не менее двух жалоб от пассажиров о превышении разрешенной скорости, агрессивного или опасного маневрирования на дороге.
"Такие обращения рассматриваются нами в первоочередном порядке. Параллельно наша команда работает над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением ПДД", - добавили в компании.
Напомним, смертельная авария произошла 5 июня на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского, в районе Караваевых Дач.
По данным следствия, автомобиль двигался на большой скорости, водитель не справился с управлением и влетел в подземный переход.
В результате аварии погибли четыре человека - двое полицейских, 12-летний мальчик и женщина. Еще три человека пострадали.
Виновником аварии стал 49-летний водитель из Херсонской области. Мужчине сообщили о подозрении, а суд отправил его под стражу на 60 суток без права залога.
Также в полиции заявили, что за автомобилем ранее зафиксировали 39 нарушений ПДД, большинство из которых касались превышения скорости.
Впоследствии стало известно, что в момент аварии водитель выполнял заказ такси.