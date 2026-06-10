Bolt заблокировал водителя Mercedes после ДТП в Киеве и вводит новые правила

В компании заявили, что сразу после получения первых данных об аварии отключили водителя от сервиса.

"Наша команда потрясена этой трагедией так же, как и общество. Аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как нам стали известны первые обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Также в Bolt пообещали усилить контроль за водителями.

Фото: скриншот сообщения Bolt

В частности, сервис планирует блокировать доступ к платформе тем перевозчикам, на которых поступит не менее двух жалоб от пассажиров о превышении разрешенной скорости, агрессивного или опасного маневрирования на дороге.

"Такие обращения рассматриваются нами в первоочередном порядке. Параллельно наша команда работает над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением ПДД", - добавили в компании.