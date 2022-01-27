Большой шаг для безопасности: Украина и Британия ратифицировали соглашение о вооружении

Украина и Британия ратифицировали соглашение на модернизацию и обеспечение вооружением ВМС. Министр обороны Алексей Резников назвал это большим шагом для обеспечения безопасности нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Это большой шаг для обеспечения безопасности в водах Азовского и Черного морей и защиты экономических интересов Украины!",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, на фоне возможного полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации на территорию Украины - Британия отправила в нашу страну 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия.

Также, по словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, королевство готово направить в Украину еще больше вооружения.

В частности, 18 января в нашу страну прибыла партия международной технической помощи от Британии. Речь идет именно о легком противотанковом вооружении.