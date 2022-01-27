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Великий крок для безпеки: Україна та Британія ратифікували угоду про озброєння

Автор: Сергій Пишкін

Україна та Британія ратифікували угоду на модернізацію й забезпечення озброєнням ВМС. Міністр оборони Олексій Резніков назвав це великим кроком для гарантування безпеки нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

Сума угоди складає 1,7 млрд стерлінгів (22,9 млрд долларів)

"Це великий крок для забезпечення безпеки у водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів України!", - пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, на тлі можливого повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на територію України - Британія відправила до нашої країни 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї.

Також, за словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, королівство готове направити до України ще більше озброєння.

Зокрема, 18 січня до нашої країни прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Йдеться саме про легке протитанкове озброєння.

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