Британия готова передать Украине еще больше оружия, - министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия. По его словам, уже было отправлено 2000 противотанковых гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail .

"Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", - сказал Уоллес.

Он отметил, что дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.

"Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии", - отметил министр.