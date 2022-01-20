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Британия готова передать Украине еще больше оружия, - министр обороны

Новина українською →
Британия, Четверг 20 января 2022 08:22
Британия готова передать Украине еще больше оружия, - министр обороны Фото: Британия готова передать Украине еще больше оружия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия. По его словам, уже было отправлено 2000 противотанковых гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail.

"Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставок оборонительного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", - сказал Уоллес.

Он отметил, что дальнейшие поставки Великобритании могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.

"Объединенное Королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им развивать оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии", - отметил министр.

Напомним, недавно в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Ранее РБК-Украина писало о том, что Британия направила в Украину военно-транспортные самолеты С-17.

Между тем Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства.

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