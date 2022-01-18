Исключительно для оборонительных целей. Украина получила противотанковое оружие от Британии

В Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко, помощь от Британии укрепляет войска нашей страны и усиливает оборонные способности.

"И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно с оборонительной целью, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений любых действий, которые смогут привести к эскалации", - отметил Петренко.

Фото: Украина получила противотанковое оружие от Британии (mil.gov.ua)