Більшість виборців довіряють екзит-полам

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

У ці дані вірить більшість виборців рейтингових кандидатів

Більшість громадян (55%) довіряють результатам екзит-полів, які будуть проведені на виборах президента, не довіряють 35% і 10% не визначилися. Про це на прес-конференції повідомила Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому вона зазначила, що довіра до результатів екзит-полів характерно для виборців усіх рейтингових кандидатів.

"Не довіряють в основному ті, хто не хоче йти на вибори", - сказала вона.

Бекешкіна також повідомила, що за даними останнього опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", зросла до 31% число тих, хто вірить у чесність виборів (у серпні 2018 року в чесність виборів вірили 17%).

Опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження проходив з 20 по 26 березня 2019. Всього було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, під час першого туру президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", більшість громадян (56%) вважають, що ситуація в країні зміниться на краще в результаті виборів президента України.