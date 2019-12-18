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В большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество   

Туманы не накроют только запад и север

В среду, 18 декабря, в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за туманов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Также РБК-Украина писало, что сегодня синоптики прогнозируют малооблачную и сухую погоду на всей территории Украины. Температура днем в северных, восточных и большинстве центральных областей будет колебаться от +5 до +8 тепла. На Правобережье, юге и западе днем столбики термометров поднимутся до +10...+16 градусов. Ночью термометры покажут в среднем от +1 до +6.

В Киеве сегодня погода также будет сухой и малооблачной. Температура днем в столице будет колебаться в пределах +12...+14 градусов.

Отметим, среднесуточная температура 16 декабря в Киеве составила 6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Средняя температура воздуха нынешней осени составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы.

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