ru
ua

У більшості регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

Новини » Суспільство   

Тумани не накриють тільки захід і північ

У середу, 18 грудня, в Україні оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) з-за туманів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні у південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м; у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Також РБК-Україна писало, що сьогодні синоптики прогнозують малохмарну і суху погоду на всій території України. Температура вдень у північних, східних та більшості центральних областей буде коливатися від +5 до +8 тепла. На Правобережжі, півдні і заході вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+16 градусів. Вночі термометри покажуть в середньому від +1 до +6.

У Києві сьогодні погода також буде сухою і малохмарної. Температура вдень у столиці коливатиметься в межах +12...+14 градусів.

Зазначимо, середньодобова температура 16 грудня в Києві склала 6,6 градуси, що на 0,5 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року. Середня температура повітря нинішньої осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градуса вище кліматичної норми.

Призначено нового прокурора Черкаської області Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву
Читати всі новини