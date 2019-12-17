В Киеве зафиксирован температурный рекорд

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Температура в столице соответствует погоде конца октября

Среднесуточная температура 16 декабря в Киеве составила 6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, по климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла,

Отметим, что средняя температура воздуха нынешней осени составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы. Таким образом осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года. В течение сезона было зафиксировано 9 температурных рекордов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).