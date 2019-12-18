Днем до +16 и малооблачно: прогноз на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем потеплеет до +14

Погода в Украине сегодня, 18 декабря, будет малооблачной во всех областях, днем термометры местами покажут до +16 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня синоптики прогнозируют малооблачную и сухую погоду на всей территории страны. Температура воздуха днем в северных, восточных и большинстве центральных областей будет колебаться от +5 до +8 градусов. На Правобережье, западе и юге днем столбики термометров поднимутся до +10...+16 градусов. Ночью термометры покажут в среднем от +1 до +6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня погода также будет сухой и малооблачной. Температура днем в Киеве будет колебаться в пределах +12...+14 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от +3 до +5. Ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в стране был объявлен первый уровень опасности (желтый) в связи с туманом. Так, сегодня утром в большинстве центральных, южных и восточных областей видимость ухудшится до 200-500 метров.