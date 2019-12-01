ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в декабре

Новости » Общество     01.12.2019 - 11:00
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в декабре
Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

В декабре возможны как сильные морозы, так и теплая погода

Средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза; абсолютный максимум - 10-18 градусов тепла, в южной части страны и на Прикарпатье местами 19-20 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

По данным синоптиков, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столице метеорологической осени.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве было установлено несколько температурных рекордов.

Завтра в Украине ожидаются дожди и туманы, температура опуститься до -3 Синоптики предупреждают о сильном тумане в Украине
Новости Украины прогнозПогодаГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь