Больше, чем необходимо: Разумков назвал количество депутатов в монобольшинстве

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Монобольшинство в Верховной раде сегодня насчитывает 246 народных депутатов. Это делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной рады из-за отсутствия коалиции.

Об этом председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (Верховной Рады VIII созыва, - ред.) было даже не доверие или недоверие (населения, - ред.), а отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства. В двух фракция не набиралось 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо", - отметил спикер.

Напомним, Разумков считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва.

Отметил президент Владимир Зеленский распускал Верховную раду 8-го созыва. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году. После формирования нового парламента он неоднократно угрожал нардепам, что их он тоже распустит.